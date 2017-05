Kan man bli drittlei fotball!? Akkurat nå føles det slik

02.05.2017 - 21:37

"Mandag- ny uke- ny måned- nye muligheter". Slik skulle egentlig innlegget starte og selvfølgelig bli publisert i går. Men United gjorde meg både trist og forbanna søndag at den berømte rullgardina gikk ned og jeg så meg nødt til å fordøye det hele med litt flytende. Det blir som ofte slik når man ser kamp på pub og spesielt da det var fridag på mandag. Takk Gud for det sier jeg. 1-1 mot Swansea HJEMME er f... meg så trist at jeg vet ikke hva mer jeg kan si om situasjonen.. hva skjer med at vi er helt forferdelig på hjemmebane!? Jeg var ganske så optimistisk i forkant av kampen selv om jeg ikke tar noen lag for gitt. Og selv om vi er så skadeutsatte at halve hadde vært nok så forventet jeg seier. Og at det eneste målet vi scorer er på et billig straffespark er bare flaut. Og i tillegg roter bort ledelsen. Faen altså. Nå er jeg dritt lei dette her! Nesten alle Unitedvennene mine fra Oslo var i Manchester denne helga og hadde det ikke vært for at jeg allerede har bestilt tur til EL finalen så hadde jeg dratt selv. Det er jeg glad jeg ikke gjorde nå! Manchester er alltid fantastisk, men så jævla skuffa jeg blir etter nok et uavgjort så tror jeg ikke at jeg hadde klart å stått på Stretford End å oppleve det enda en gang.

Med seier på søndag så hadde vi passert både City og Liverpool og inntatt en ekstrem viktig tredjeplass. United møtte et nedrykkstruet Swansea en solfylt dag i Manchester. Hvordan er det mulig å kjempe så lite? Hvor er det spillerne henter motivasjon fra? Eller rettere sagt; hvorfor har de så lite motivasjon? Kan de skylde alt på skader og slitasje? At de er slitne?

Så blir Shaw OG Bailly skadet også. Det er ganske så trist lesning når jeg tar en kikk på listen over skadde spillere; 7 på førstelaget og i tillegg 8 på ungdomslagene. Kanskje Mourinho må gjøre alvor ut av spøken sin å starte selv. Men hva vil han gå for? Premier League og fjerdeplassen der eller Europa League? For han kan ikke satse like hardt på begge to. Selv om det er styrtrike unge menn vi snakker om her så er det en påskjønnelse både fysisk og psykisk med et så tett og hardt program. Selv om det er mulig å klare fjerdeplassen i PL så mener jeg at Mourinho må satse på Europa League. Han har sagt tidligere at det er det de satser på, men da kan han ikke matche de beste spillerne våre så hardt. La unggutta få prøve seg i Premier League, de er gira på å ta steget opp, de er sultne! Det er ikke alle førstelagsspillerne nå, de er slitne og trenger hvile.

Så selv om det strider mot "the United way" så mener jeg vi må prioritere. Og jeg mener et EL-trofé med Champions League som premie er det beste-for klubben, spillerne og oss supportere!

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har skrevet at United må gå all in og at hver kamp er en finale!? Det er så mange!! I tillegg har vi fått hjelp av andre lag, det eneste United trenger er å gjøre jobben selv så er det sikret. Men de har tatt andre lag for gitt, misbrukt sjanser og generelt sett vært alt for dårlige. Så det er vår egen feil at vi er i denne situasjonen. Ikke noe annet enn fullt fortjent. Vi kan klage på uflaks og dårlige dommere (vi har hatt nok av både tvilsomme og soleklare feil som har gått ut over United), men til syvende og sist kan vi bare takke oss selv. Og sånn sett er jeg glad vi ikke har Champions League denne sesongen for det hadde vært utrolig flaut og vondt å se på.

Akkurat nå er jeg drittlei. Søndagen føltes som tap og i når poeng telles opp i slutten av mai så kan denne kampen være årsaken. Og det svir, jeg blir forbanna og sur. Deppa rett og slett. Men det går jo over etter hvert heldigvis! På torsdag er det ny kamp, den viktigste hittil.... Som sagt så er jeg ikke særlig optimistisk akkurat nå, så jeg avventer å skrive mer om akkurat den kampen nå.

En liten gladnyhet helt på tampen; klikk dere inn på united.no i morgen. Og hold av siste helg i juli ;)