slik lykkes du på en date

20.03.2017 - 14:47

Mange av spørsmålene jeg får handler ofte om dating og om hva vi damer vil ha. Hvordan menn skal være. Og alt for mange sier at vi fokuserer for mye på penger, utseende og status. Og det er helt feil! Folk liker/forventer forskjellige ting og det avhenger av hvordan du er som person så det finnes ingen fasit der. Men det viktigste er hvordan du er som person! Dere har alle hørt "vær deg selv" og at det er det beste tipset- og det er det faktisk! Men for mange er det vanskelig å vite hva det er, spesielt om man er litt usikker og nervøs eller ikke er vant med dating. Så her kommer noen tips som 100% er positivt og noe vi alle damer liker og hadde satt pris på under en date!

* Du er selvsikker og tør å by på deg selv. Det er normalt å være nervøs foran en date, men bare vær litt frempå og utadvent, snakk om ting du liker og prøv å få henne til å le, det er alltid en vinner.

* Hold øyekontakt. Et flakkende og unnlatende blikk er ikke tiltrekkende eller hyggelig. Se henne i øynene og dere får automatisk bedre kontakt på den måten.

* Lytt på hva henne sier. Vær interessert i hva hun snakker om, still spørsmål og vis en interesse til å bli kjent med henne.

* Vær en gentleman. Dette betyr ikke at du må kjøpe masse gaver til henne eller spandere alt. Men er det en hyggelig date så er det hyggelig og sjarmerende om du spanderer en middag på henne. Når det er sagt så er det de små tingene som betyr noe; hold døren for henne, gi henne komplimenter og generelt vær hyggelig.

* Vær høflig med de rundt deg, snakk varmt om andre. Det kan være en hyggelig date og mulig du er sjarmerende mot oss, men er du feks frekk og uhøflig mot servitører eller mot bartenderen så er det turn-OFF. Dårlig personlighet.

* Ikke bli for full. Man vil gjerne ta seg et glass vin eller drink mens man gjør seg i stand til en date. Det er både hyggelig og man slapper mer av. Men er det en første date og du vil imponere så drikk like mye vann. Om hun i tillegg ikke drikker så mye så er det veldig usjarmerende med en ukjent full mann over bordet man liksom skal være på date med.

* Tør å ta på henne. IKKE på en klåete eller ufin måte, men en hånd på korsryggen hennes når dere går inn et sted. Når du hjelper henne med jakken eller fjerner det berømte "rusket" på skulderen hennes. Det liker vi, men det må komme naturlig.

* Pynt deg. Vi damer planlegger ofte slikt her i detalj; hvordan sminken vår skal være, hvilke klær vi skal ha og sko som går til. Høye hæler eller lave? Oppsatt hår eller krøllet hår? Vi har det vanskelig vi! Men vi liker det også, vi vil pynte oss for deg og vi setter pris på om du også gjør en innsats. For menn trenger det ikke være mer avansert enn å komme nydusjet og er ren og pen i tøyet. Gjør en liten innsats du også. Og ikke dynk deg i parfyme! Parfyme for menn er MYE sterkere enn våres og mer enn tre sprut vil få hele lokalet til å lukte deg.

* Have a good time!