Nei, vi vil ikke ha tilsendt bilde av penisen din!

19.01.2017 - 21:09

For en god stund tilbake skrev jeg et innlegg om dickpics. Menn som sender bilder av penisen sin til ukjente damer og hva vi egentlig synes om det. Det ble et ganske så interessant innlegg faktisk for svarene som kom var meget varierte. 100% av kommentarene som kom fra damer var enige med meg, at vi vil ikke få tilsendt bilde av en penis sånn helt ut av det blå mens meningene blant menn var noe annerledes. Noen var enige at det var teit og at de selv ikke gjorde det. Andre begrunnet det med at det var flørt, at de selv ble tente av det, at de likte å gjøre det, det ga dem makt og de likte å vise seg frem. Andre mente jeg var prippen, at jeg brakte skam (!?) over mannekroppen og de spurte meg hva er så galt med en penis? Hvorfor vil ikke vi damer se bilder av en erigert penis? En skrev at noen bare liker å vise frem utstyret sitt og er det så skummelt egentlig? En påpekte at jeg som har levd "av å vise meg frem" hadde lite selvinnsikt om jeg mente at menn som gjorde det samme var så grusomt. Så jeg følte det fortjente et nytt svar.

Jeg har et meget avslappet forhold til kropp og nakenhet. Det kommer nok ikke som en overraskelse da jeg har jobbet som lettkleddmodell og figurert på forsider av blader, men det er da virkelig forskjell på å kjøpe et blad med lettkledde damer og å åpne mobilen og du ser en harrytass som du ikke aner hvem er har sendt deg et bilde av penisen sin. Bladene/bildene av meg må du enten søke opp eller kjøpe. Du kan ikke bli overrasket eller støtt av en nippel om du leser et FHM-blad. Det går ikke ann å sammenlignes i det hele tatt. Som sagt så elsker jeg en naken kropp og føler man seg vel i sin egen hud er det ikke noe bedre enn det, men det er ikke det denne diskusjonen handler om. Det handler om at UKJENTE menn sender penisbilder til damer de IKKE kjenner. Det skjer både meg, venninner og kollegaer hele tiden og vi har ALDRI bedt om det! Det er rett og slett upassende og sjansen er stor for at du ender opp i en gruppechat hvor hele venninnegjengen ler. Sjansen for at du får napp er 100% negativ.

Når vi får et penisbilde klaska i trynet fra mobilen vår av noen totalt ukjente så er det faen meg ikke innafor. Det finnes ikke en begrunnelse i verden for at du som sender noe sånn til ei dame som aldri har bedt om det vinner denne diskusjonen. Å sende pornografiske bilder til ukjente damer uten forvarsel er IKKE greit og er muligens den største turn-offen som finnes. Personlig ler jeg av det og blokkerer personen med en gang så de ikke har mulighet til å sende meg noe slikt igjen. Men det er ikke alle som ser humoren i det, det finnes mange der ute som er blitt utsatt for seksuelt misbruk og det kan være veldig støtende å få noe slikt helt uannmeldt på mobilen sin. Andre kan være i et forhold eller tenne på damer for den saks skyld. Det føles engentlig ganske teit ut å skrive hvorfor vi ikke vil ha tilsendt slike bilder på mail, Facebook/whatever fordi noe bør si seg selv. (Apropos selvinnsikt liksom?) Det er blotting, kall det gjerne cyber-blotting. Og hva synes vi om blottere? Han som står i parken eller solarium å viser seg frem til ukjente mennesker? De er vel ikke sånn fryktelig populære er de? Og det er ikke snapchat-blottinga di heller.

Så for å oppsummere kort og godt her om det ble for mye tekst; om vi vil se bilde av penisen din så vil vi spørre om det. Så enkelt er det. Om vi ikke har bedt om det vil vi ikke ha det. Om du er i tvil om hun har spurt om det så har hun ikke spurt.

Om du har behov for å vise deg frem på den måten, lag deg en profil på en sexside der du har likesinnende som kanskje vil like å motta det. Eller få deg en blogg/nettside, der er det nemlig VALGFRITT å klikke seg inn på. Det er straks helg og det er for de fleste høydepunktet i uka. Kanskje spesielt for de single? Så da skal du få et brennhett tips av meg når du sitter der å tekster med ei dame som du vil bli bedre kjent med; slutt og tekst (eller ta bilde) og be henne heller med ut på en drink.

God helg!