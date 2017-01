et år som veganer

05.01.2017 - 11:12

Jeg husker ikke eksakt datoen da jeg ble veganer. Det kom litt snikende på og det tok meg kanskje en måned eller to med å teste det ut til jeg innså en dag at jeg aldri kom til å spise kjøtt igjen eller støtte noen som helst utnyttelse av dyr. En ekstrem stor endring i livet mitt og noe jeg aldri hadde forutsett ville skje. Totenjenta som var oppvokst med bonde som nærmeste nabo og som hadde vært på jakt skulle plutselig bli veganer? Jeg er overbevist om at siden JEG endret mening så kan ALLE. Jeg er som de fleste andre nordmenn opplært til å tro at dyr er mat og at det er bra for oss. Men etter jeg satte meg inn i hvordan dyrene faktisk har det (ja, i Norge) klarte jeg ikke støtte det mer. At en ku lever hele livet sitt med å være gravid så mye hun er i stand til, at kalven blir tatt fra henne dager etter fødsel (som naturlig nok er svært traumatisk for både ku og kalv) og når hun ikke produserer melk lenger bærer det rett til slakteren selv om hun kan blir eldre enn 20 år. At en gris kan bli over 10 år gammel, men lider samme sjebne som kua da hun ikke kan avle mer og det er som regel etter kun 3 år. At grisen er et av de mest intelligente dyrene som finnes og det er en grunn til at ordet "kjælegris" brukes, de har en enorm empati og kan trenes likt som en hund. At kyllinger blir kvernet levende fordi de er av feil kjønn og de som "gleden" å leve bor hele livet i trange små bur. Og alle disse dyrene har en ting til felles og det er de er fratatt et vanlig liv, gleden av å leve. Dyr vil leke, være glade og sosiale. De er flokkdyr, men blir plassert i båser og frattatt evnen til å bevege seg fritt, de utvikler skader på grunn av for liten plass og overbelastning på bein/rygg fordi de er blitt genmanipulert for å bli størst mulig på korterst mulig tid. De får liggesår, leddsykdommer, de er utsatt for hakking/halebiting, aggresjon og stress fordi de ikke får bevege seg fritt og andre sykdommer og atferdsfortyrrelser. Bare fordi de ikke har stemme til å si ifra betyr ikke at vi kan behandle dem slik.

Og ja- i Norge har dyrene det mye bedre enn andre steder i verden. Men vi alle har sett hjerteskjærende videoer av dyr som blir mishandlet eller som er på vei til slakteriet. Eller videoer av ulykker der de feks mister barna sine; de hyler og "gråter" akkurat som vi mennesker ville gjort. De forstår hva som skjer, de ser at dyrene rundt seg har det vondt, at de er stresset, de får dødsangst og har det helt forferdelig. Dyr er smarte, de har følelser og innstinkt likt som oss mennesker og dette endret totalt mening for meg. Jeg kunne ikke fortsette å støtte dette lenger. Det føltes ekstremt dobbeltmoralsk å synes synd på en søt gris på en video på Facebook, men samtidig støtte kjøttprodusentene her hjemme. Dyrene har gått igjennom akkurat den samme dødsangsten på vei til slakteriet her i Norge som ellers i verden. De vil ikke dø og jeg tok et valg. Det var på tide å tenke på noe annet enn mine egne smaksløker, vaner og behov.

Så valget mitt var lett. Mange tror det er vanskelig å bli veganer, men det er det ikke. Jeg savner ingenting. Kjøtt, ost, smør, melk, sjokolade og andre matvarer som jeg spiste ofte før gir meg avsmak nå. I mine øyne er det ikke mat. Når du vet hva som ligger bak den osteskiva eller glasset med melk så frister det ikke noe mer. Selvfølgelig var det en utfordring i starten å sette seg inn i alt, fordi jeg hadde levd hele livet på en annen måte. Jeg leste meg opp på ernæring, hva alt mulig av mat inneholdt og hva som var viktig å få i seg. Mange argumenterer mot veganisme med at man lider av mangelsykdommer fordi man får i seg for lite mat, proteiner og vitaminer. Det kan jeg si først som sist bare er løgn. Jeg har aldri følt meg sunnere, friskere og bedre enn nå! Jeg har en veldig aktiv jobb og livsstil, jeg sitter sjelden i ro og trenger ikke en powernap etter jobb for å få energi og i tillegg så er det ikke noe problem å trene mange ganger i uka heller. Om man har mangelsykdommer så er det ikke fordi man er veganer, da er man generelt dårlig på å få i seg riktig næring. Og uten å ha noe fakta å vise til bortsett fra min erfaring fra folk så er det stikk motsatt. Det er de som kjøper en baconpølse, burger eller sjokolade når de har lavt blodsukker som har dårlig kosthold, ikke de som har bananer, nøtter eller en bar i veksa si når de blir sultne.

Nå er det ca 1,5 år siden jeg ble veganer og det er det beste valget jeg har tatt noen sinne. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke ble veganer før. Det er ingen hemmelighet at jeg har endret mening om mye etter jeg ble veganer og grunnen til at jeg endret meninger og levemåte var rett og slett at jeg lærte hva som var fakta. Hvordan jeg har antatt diverse ting hele livet og derfor "unnskyldt" meg selv med det. Maten er jo én ting. Men etter jeg fikk opp øya og innså at dyr ikke er mat så fulgte mange andre endringer med også. Jeg innså hvor fryktelig egoistiske vi er, at det liksom er vi mennesker som har førsteretten på alt her i verden og ødelegger planeten mer for hver dag som går. Når det kommer til spising så må menneskene være de dummeste skapningene som har eksistert. Vi dreper utrydningstruende dyr for å beskytte de dyrene vi spiser, vi ødelegger miljøet for å fore dyrene vi spiser. Vi bruker mer penger, tid og ressurser på dyrene vi spiser enn på de menneskene som dør av sult. Og den største ironien etter all denne jobben vi legger bak er at vi spiser dyrene og det dreper oss sakte. I stedet for å innse dette tortureres og drepes millioner av dyr for at vi forsker på kurer på sykdommer vi får av å spise nettopp dyreprodukter.

Mitt største ønske er at fler vil innse hvor urettferdig og egoistisk vi lever. At vi alle har et ansvar for andre enn oss selv. At hver stemme telles, selv om det du gjør kan føles lite så utgjør det faktisk en forskjell. Det er ikke så vanskelig å gjøre verden til et bedre sted. Fryktelig klisje, men det er sant.

Det har vært et spennende og lærerikt år som veganer. Det triste er all negativiteten som følger med å være det. Aldri før har jeg blitt stilt så til veggs med mitt syn på mat. Mange går inn i en forsvarsposisjon da dette blir et tema, og det etter de selv har tatt det opp for jeg gjør sjelden det selv. Jeg synes det er ekstremt viktig å snakke om, men jeg vil heller svare ordentlig på spørsmål enn å presse det på folk i alle sammenhenger. Jeg merker at mange er veldig hårsåre da de diskuterer dette og det tror jeg er fordi når de snakker med en veganer så blir de mer klar over at det faktisk er dyr de spiser og ikke bare en bit på en tallerken. De blir ukomfertable og de vil ikke bli konfrontert med sannheten. Jeg ble ikke veganer fordi det skulle gangne meg, jeg gjorde det på grunn av dyrene. At de ikke skal lide på grunn av meg. Jeg tror folk flest lever i en boble, at de ikke helt forstår og vil ta innover seg hva de faktisk gjør. For vi alle vet at dyr har menneskelige egenskaper som å føle smerte og glede, de husker og forstår, men det er lett å lukke øynene for det siden vi er vant med å spise dyr. Jeg har jo selv følt det slik tidligere så jeg vet jo hvordan det er. Det er ikke en diett eller en personlig livsstil, dette er ikke om deg eller meg. Det handler om rettferdighet.

Det jeg håper å se både blant venner og resten av verden er en holdningsendring. Nå er det mye lettere å få kunnskap om hva det er de faktisk støtter og selv om kanskje ikke alle vil bli veganere så bør alle bli flinkere til å spise mindre kjøtt og om de først kjøper det- støtt de som setter dyrevelferd høyere. Man må betale mer, men da har i det minste dyrene hatt det bedre. Jeg klarer ikke å forsvare at det er ok å spise kjøtt forde, men jeg forstår jo at det er bedre å kjøpe frittgående egg/kylling enn Firstprice sine. Ta valg som påvirker samfunnet til det bedre. Det eneste negative med å være veganer er at jeg kan føle meg alene sosialt sett, men her ser jeg allerede en forandring. Folk blir mer opplyst og vanlige butikker som Coop, Rema og Kiwi får inn mer og mer veganske alternativer. Det er kjempebra og gjør det mye lettere å velge et dyrevennlig alternativ. Verden er i forandring. Det er ikke lenger nødvendig å spise kjøtt for å overleve og heldigvis innser fler og fler at det er både bra for miljøet og helsen å kutte ned på forbruket.